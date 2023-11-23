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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Uygar isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

UYGAR ADININ ANLAMI NEDİR?

Uygar ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Uygar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Uygar isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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UYGAR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Uygar ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.

Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse).

UYGAR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Uygar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Uygar adını koymak caizdir.

UYGAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Uygar ismini kullanan 5.819 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Uygar ismini kullanan 1.261 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Uygar ismini kullanan 431 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Uygar ismini kullanan 637 kişi bulunmaktadır.

UYGAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Uygar adını kullananlar realist, sağlam yere basan, pratik ve ciddi yapıdadır. Yaşamlarında en önemli amaçları maddi yönünü güçlendirmek ve sorumluluklarını en düzgün şekilde yerine getirmektir. Fazla konuşkan olmamasından başka insanlarla samimi ilişkiler geliştirme konusunda zorluk çekebilirler. Hayatlarında duygularını geri plana atıp, sorumluluklarını öne taşırlar. Bu sebeple sevgi ve ilgiye layık olmadıklarını düşünebilir ve içine kapanabilir. Sevdiklerine ve ailesine sadakatle bağlıdır. Aile olmak, ortak bir yaşam kurmak onun için çok önemlidir. Aile içinde en baskın güç kendisidir.

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