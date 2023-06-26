Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Üvey annesini boğup sulama kanalına attı!

Üvey annesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

Aksaray'da cansız bedeni sulama kanalında bulunan Şengül Keleş'in ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda tutuklanan Özgür Keleş, üvey annesini öldürüp sulama kanalına attığını itiraf etti

Giriş: 26.06.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Üvey annesini boğup sulama kanalına attı!
Üvey annesini boğup sulama kanalına attı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş'i araç içinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden üvey oğlu Özgür Keleş (20) tutuklandı, boşanma aşamasındaki eşi Y. Keleş (49) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA'nın haberine göre Laleli Mahallesi'nde cumartesi günü saat 21.00 sıralarında sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in, 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Y. Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Keleş ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, babası Y. Keleş de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, eşinden boşanmaya karar verdiği öğrenildi. Şengül Keleş'in cenazesi dün Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarına teslim edildi.

Şengül Keleş´in yeğeni Uğur B.," Savcılıktan olayın nasıl olduğunu öğrenip, şüpheliler hakkında şikayetçi olacağız ve bu olayında sonuna kadar takip edeceğiz'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tekirdağ'da ölümlü kaza
Tekirdağ'da ölümlü kaza
"İstanbul'da eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı"
12 ile müftü atandı
12 ile müftü atandı
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.