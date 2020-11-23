Bu zaferi 5 yıl bekledi!

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş, birçok eksikle çıktığı 9. hafta maçında son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet alırken mücadelenin kahramanlarının başında Utku Yuvakuran vardı. Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda eldivenleri devralan 23 yaşındaki file bekçisi, sakatlığına rağmen sergilediği performansla büyük alkış aldı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; kritik kurtarışları ile takımını ayakta tutan Utku, 5 yıllık Beşiktaş kariyerinde en iyi oyununu ortaya koyarken ilk lig galibiyetini de yaşamış oldu.

İLK İKİ SEZONDA 3 RESMİ MAÇ

Kartal'a 2016-17 sezonunda adım atan Utku, Fabri ve Tolga Zengin'in arkasında kaldığı sezonda 2 Türkiye Kupası maçında görev aldı. 2017-2018 sezonunda da kupada 1 maçta oynayan Utku, ilk lig maçına ise 2018-2019 sezonunda çıktı.

LİGE ŞANSSIZ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede kaleye geçen Utku, 3-2'lik mağlubiyete engel olamadı. Bu yenilgi siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki ilk lig mağlubiyeti olarak da kayıtlara geçti. Aynı sezonda Karius ve Tolga'nın arkasında kalan genç eldiven, sadece Avrupa Ligi play-off'undaki 3-0'lık Partizan galibiyetinde görev aldı.

SİVAS'TA KÖTÜ AÇILIŞ

Utku 2019-2020 sezonunda ise Sivasspor ile deplasmanda oynanan açılış maçında kaleyi korudu. Kartal, bu maçtan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılırken Utku sonrasında Erzincanspor'a karşı 2 kupa maçında ve Avrupa Ligi'ndeki 4-0'lık Wolverhampton yenilgisinde sahadaydı.

ŞANS YİNE GÜLMEDİ AMA...

Bu sezon Ersin Destanoğlu'nun arkasında kalan Utku, Avrupa Ligi eleme turundaki Rio Ave maçı ilk kez kaleye geçse de Beşiktaş, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibine penaltılarla kaybederek elendi. 8. haftadaki Gaziantep deplasmanında takım 1-0 gerideyken Ersin'in kırmızı kart görmesiyle eldivenleri takan Utku, 3-1'lik mağlubiyeti önleyemedi. Ancak Başakşehir maçında tablo sonunda değişti.

BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA HASRETİ BİTİRDİ

Sakatlığına rağmen büyük özveriyle formayı giyen Utku, 3-2'lik galibiyette büyük rol oynarken özellikle Demba Ba'nın yakın mesafeden vuruşunu kurtararak takımına hayat verdi. Son bölümde yenilen 2 gole rağmen Atiba ile gecenin kahramanı olan Utku, siyah-beyazlı formayla ligdeki ilk galibiyetini yaşayıp performansıyla zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi umut verdi.

UTKU'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ 2016-2017

Kayserispor - Beşiktaş: 1-1 (Türkiye Kupası, ilk 11)

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği: 3-0 (Türkiye Kupası, ilk 11) 2017-2018

Manisaspor - Beşiktaş: 1-1 (Türkiye Kupası, ilk 11) 2018-2019

Beşiktaş - Antalyaspor: 2-3 (Süper Lig, ilk 11)

Beşiktaş - Partizan: 3-0 (Avrupa Ligi, ilk 11) 2019-2020

Sivasspor - Beşiktaş: 3-0 (Süper Lig, ilk 11)

24Erzincanspor - Beşiktaş: 2-0 (Türkiye Kupası, ilk 11)

Beşiktaş - 24Erzincanspor: 3-0 (Türkiye Kupası, ilk 11)

Wolverhampton - Beşiktaş: 4-0 (Avrupa Ligi, ilk 11) 2020-2021

Beşiktaş - Rio Ave: 1-1 (2-4 pen.) (Avrupa Ligi, ilk 11)

Gaziantep - Beşiktaş: 3-1 (Süper Lig, 33 dakika)

Beşiktaş - Başakşehir: 3-2 (Süper Lig, ilk 11)