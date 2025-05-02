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        Haberler Gündem 3. Sayfa Usulsüz taşınan 300 kilo ete el konuldu | Son dakika haberleri

        Antalya'da usulsüz taşınan 300 kilo ete el konuldu

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, İzmir'den Antalya'ya gönderilen 300 kilogram küçükbaş ve büyükbaş eti tespit edildi. Ekipler usulsüz taşınan etlere el koyarken, otobüs firmasına cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:08
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        Usulsüz taşınan 300 kilo ete el konuldu
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        İzmir'den Antalya'ya gönderilen 300 kilogram küçükbaş ve büyükbaş etine, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde el konuldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor.

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        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri denetimler sırasında bir otobüs firmasından çöp poşetleriyle şüpheli malzeme taşındığını fark etti.

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        Poşetleri kontrol eden ekipler, sağlıksız koşullarda taşınan 9 çöp poşetinde yaklaşık 300 kilogram et buldu.

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        İzmir'den gönderildiği tespit edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerini teslim almaya gelen olmazken, et ve et ürünlerine el konuldu.

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        Çöp poşetleriyle et ve et ürünleri taşıyan otobüs firmasına ise cezai işlem uygulandı.

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        Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imhaya gönderildi.

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        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

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        Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar İşletme Şefi Erdoğan Delice, insan sağlığını tehdit edecek şekilde usulsüz et taşımacılığına fırsat vermediklerini belirterek, "İzmir'den Antalya terminaline usulsüz yollarla taşınan 9 poşet içinde 300 kilogram et tespit edildi. Kontrollerinden ardından Terminal Zabıta amirliğimiz bilgilendirildi. Daha sonra Tarım ilçe Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçilerek yasal prosedürler ne gerektiriyorsa onları gerçekleştirdik. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta personelinden güvenlik görevlisine, hareket personelinden temizlik işleri personelimize kadar yaptığımız koordineli çalışmayla şüpheli gördüğümüz paketlere hiçbir taviz vermeden müdahale ediyor ve gerekli işlemleri hemen başlatıyoruz" dedi.

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