Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri dağıtıldı

2016 - 2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan merhum tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödüllerinin Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığında Anta Toros, Ayşen İnci, Derya Özgören, Levent Kurumlu, Kıvanç Terzioğlu, Mahmut Şenol ve Pınar Çekirge'den oluşan seçici kurul üyeleri 2023-2024 sezonunda İstanbul'daki oyunları seyrederek değerlendirdi.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Danışman ve Konsey Üyeleri arasında Şaylan Akbaşoğlu Akmen, Tamer Levent, Suna Keskin, Gülçin Üstüntaş, Şenay Tanrıvermiş, Güler Berkin ve Cengiz Özek bulunuyor.

REKLAM

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Bakırköy'de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece Empati Dans Tiyatrosu Hakan Ceyhan Dance Company gösterisi ile renklendirdi.

Kıvanç Terzioğlu ve Şaylan Akbaşoğlu Akmen'in sunumlarını yaptığı gecede Nişan Şirinyan ve Serpil Tamur'a Ustaya Saygı Ödülü, Mehmet Esatoğlu, Hamit Demir ve Gül Göker'e Üstün Akmen Onur Ödülü, Ani İpekkaya, Suphi Tekniker ve Aysan Sümercan'a Üstün Akmen Emek Ödülü, Kemal Başar'a Üstün Akmen Özel Ödülü ve Prof.Dr. Ayşegül Yüksel'ede Üstün Akmen Tiyatro Eleştirmen Onur Ödülü takdim edildi.