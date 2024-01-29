Usta şeflerin gizli formülleri! Bu gizli malzemelerle misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz!

TARÇIN

Tatlılarla bütünleşen tarçının aslında diğer yemeklere de leziz bir aroma verdiğini biliyor muydunuz? Usta şeflere göre tarçın, kırmızı ete ve kümes hayvanlarına da çok yakışıyor. Fırın ya da kızartmalarınızda tarçından mutlaka yararlanmanız öneriliyor.