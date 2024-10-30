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        Haberler Bilgi Gündem Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ne zaman açılacak, durakları güzergahları neler, nerelerden geçecek?

        Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı geliyor! Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı durakları

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak yeni tramvay hattı için ÇED başvurusu yaptı. 33 duraktan oluşacak yeni hatta 'tramvay koridoru boyunca yapılacak olan cadde düzenlemesiyle araç yoğunluğunun ortadan kaldırılacağı' belirtildi. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ne zaman açılacak, nereden geçecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:49
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı için hazırlıklara başladı. Proje bedeli 8 milyar 45 milyon 428 TL olan yeni hatta 33 durak olacak. Tramvayın gelmesiyle Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndaki otobüs durakları kaldırılacak. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı ne zaman açılacak, nereden geçecek? İşte, detaylar...

        • 2

          ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI GÜZERGÂHI

          Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Güzergahı ise şöyle;

          Üsküdar Meydan, Üsküdar Kaymakamlık, Zeynep Kamil, Karacaahmet, Numune Hastanesi, Haydarpaşa Teknik Lisesi, Rıhtım, Altıyol, Söğütlüçeşme, Ziverbey, Kuyubaşı, M.Ü Hastanesi, Çemenzar, Göztepe, Sahrayıcedit, Tüccarbaşı, Kazasker, Ayşekadın, Şenesenevler, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, Adnan Kahveci, İdealtepe, Maltepe Kaymakamlık, Maltepe Beledyesi, Maltepe Meydan, Maltepe, Orhangazi, Cevizli, Tugay Yolu, Kır Sokak.

        • 3

          ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan yeni tramvay hattı için ÇED başvurusu yaptı. Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2027 yılında kamuya açılması öngörülüyor.

        • 4

          KADIKÖY RIHTIM MEYDANI'NDAKİ DURAKLAR KALKACAK

          Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanının İETT duraklarından arındırılacak ve güzergâh üzerindeki bazı ağaçlar taşınacak.

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