Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Giriş: 07.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:52
Alınan bilgiye göre, A.C. (46) yönetimindeki otomobil, Kurşunluk Mahallesi Millet Caddesi Mavişehir Sitesi civarında B.Ü. (45) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan iki sürücü ile otomobildeki E.E.C. (45) ve M.C. (13) ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.