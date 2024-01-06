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        Haberler Gündem Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

        Başakşehir'de, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil bir başka otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:30
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        Refüjü aşıp otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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        Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen başka bir araca çarpan otomobil daha sonra bariyerlere vurdu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada yoldaki trafik durdu.

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        ARAÇLARA SIKIŞANLAR ÇIKARILDI

        Kazanın ardından araçlarda sıkışanlar itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çıkarıldı. Kazada, Enes Durukan ve Mehmet Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulansla hastaneye sevk edilen Muhammet Bülbül'ün ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilen Sudenaz Bülbül'ün tedavisi sürüyor. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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