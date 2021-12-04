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Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı

Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı Ada 5 yaşında!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten'in kızları Ada, 5. yaşına girdi. 2 yıl önce boşanan çift, kızları için yeniden bir araya geldi

04.12.2021 - 16:39 | Güncelleme: MAGAZİN

  • SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'un yıldızı Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

  • 2019'un temmuz ayında boşanan çift, yollarını ayırmış olsalar da dostluklarını sürdürüyor.

  • Kaygılaroğlu ve İşiten, çocuklarının doğum günü için yeniden bir araya geldi.

  • Kızları Ada'nın 5. yaş günü için doğum günü partisi düzenleyen çift, renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  • "HİÇ KİMSEYE HABER VERMEDEN EVLENDİK"

    Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile Kahramanmaraş’taki ani evliliklerini şöyle anlatmıştı:

    ‘Melis’ sete gelmişti o gün benim yanımda bekliyordu. Hazırlıktayız makyaj yapılıyor. Yanda da Nikâh memuru var. Aksanında, Kahramanmaraş şivesi yoktu. Merak edip sordum. "Abi seni İstanbul’dan mı getirdiler? Türkçen düzgün, kendine özgü duruşun vs." dedim. "Ben Maraş’ın gerçek nikâh memuruyum. Rica ettiler geldim." dedi.

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