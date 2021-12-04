Aaa bizde evlenecektik Melis’le dedik. "E öyleyse yarın gelin evlendireyim" dedi. Melis’e döndüm, "Yarın evlenmek ister misin?" dedim. Melis de, "Olur bana uyar" dedi. Memura sordum; "Abi bunun prosedürü falan yok mu nasıl yapacağız?" dedim. "Siz evlenmek istiyorsanız gelin yarın evlendireyim" dedi. Ertesi gün gittik, hiç tanımadığımız insanlar nikah şahidimiz oldu. Hiç kimseye haber vermeden evlendik.