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HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona ererken gözler transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluğa oynayan takımların ve kötü gidişe son vermek isteyen Fenerbahçe'nin transferleri merakla bekleniyor...
Önceki sezonlarda ara transfer döneminde yapılan birkaç sihirli dokunuş takımlara şampiyon olurken bu hamlelerle şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar akıllardan çıkmıyor. Bunun yanında fiyasko olarak adlandırılan birçok transferin de devre arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Son yıllarda gerçekleşen ve hafızalara kazınan devre arası transferlerini hatırlayalım...
1 - YUSUF&ERNST ORTAKLIĞI LİGİ ALT ÜST ETTİ!
Beşiktaş, 2008/09 sezonunun 8. haftasında Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi. Ligde ilk yarı sona ererken Kara Kartal, lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 6. sırada yer alıyordu. Siyah-beyazlı takım, devre arasında Bursasporlu Yusuf Şimşek'i Trabzonspor'un elinden son anda kaptı. Erkan Zengin'i Hammbary'den kiraladı. Son olarak da transfer döneminin bitimine 1 gün kala Schalke'den Fabian Ernst'i renklerine bağladı.
Yusuf ve Ernst'in transferi takımın üzerinde adeta sihirli değnek etkisi yaptı. Yıllardır bir türlü potansiyelini ortaya koyamadığı için eleştirilen Yusuf, gol yollarında kilidi açarken; Alman Ernst, takımın savunmasını toparladı. Ligin ikinci yarısında sadece 1 maç kaybeden Beşiktaş, Sivasspor'un 5 puan önünde özlemini çektiği şampiyonluğa kavuştu. Yusuf'un Galatasaray maçında attığı gol ise unutulmadı.
2 - KİMSENİN TANIMADIĞI BREZİLYALI ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
Beşiktaş, 2003/2004 sezonunun ilk yarısını 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamladı; birçoklarına göre siyah-beyazlıların üst üste 2. kez şampiyon olması kesin gibiydi. Takipçi durumundaki Kanarya, devre arasında forvet hattına bir takviye yapmaya karar verdi. Dünyaca ünlü yıldızların adı havada uçuşurken kimsenin tanımadığı bir Brezilyalı kiralandı: Marcio Nobre.
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