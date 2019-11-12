12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her açıdan sağlıklı beslenmek; hastalıklara yakalanma riskinden koruduğu gibi hastalıkların tahribat verdiği zararların yanında beyin fonksiyonlarında da yaşanacak tüm sorunların daha az yaşanmasına neden olacaktır. Bunun yanında günlük hayatta yaşanan stres ve travmalar unutkanlığın nedenleri arasında yer almaktadır. Unutkanlık hemen her yaşta görülebilen ve insanı üzen ve rahatsız eden bir durumdur.
Ancak unutkanlığın en önemli nedeni ise; beyne giden kanın az olmasına bağlı oksijenin de yeterince gitmemesidir. Bu durumu düzeltmek için belli başlı besinlerden faydalanmak gerekir. Vitamin ve mineral içerikli besinler beyne oksijen akımının yenilenmesine ve çoğalmasına etkili olmaktadır.
Unutkanlığın giderilmesine yardımcı olabilecek besinler, gıdalar ve yiyecekler:
Kepek İçeren Tahıllı Gıdalar: kepek içeren her türlü gıda, bol tahıl içeren ekmek, yulaf kepeği, esmer pirinç, buğday ve kepek ekmeğini tercih etmenin faydaları vardır. Damarların tıkanmasını önleyerek beyne gerekli kanı ve oksijeni sağlamaları önemlidir.
Deniz Ürünleri: Özellikle derin sularda yaşayan somon, ton balığı gibi omega3 açısından zengin ve yağlı bu balıklar sayesinde alınan yağ asitleri ile unutkanlığa neden olan eksikler tamamlanarak fayda sağlamaktadır. Unutkanlık için sık tüketilmesi gereken bir besin çeşididir.
Yeşil Çay: İçerdiği kafein ile zihnin açılmasına ve konsantrasyonun artmasına neden olrak rahatlatarak unutkanlığın düzelmesine yardımcı olmaktadır.
Yaban Mersini: Hafızanın güçlenmesine katkı sağlayarak zihnin gelişmesine olan etkisiyle unutkanlığa etki yapmaktadır. Ayrıca beyni oksidatif strese karşı koruması sayesinde yaş nedeniyle yaşanan unutkanlığa da faydalı olmaktadır.
Kuru yemişler: E vitamini ve omega3 açısından zengin olan kuru yemişler unutkanlığa iyi gelen besinler arasında önemli yer tutar. Fındık, ceviz, kaju, badem, yer fıstığı, keten tohumu ve susam ilk akla gelen yemişlerdendir. Düzenli gün içerisinde 3-5 tane tüketmek faydalıdır.
Nar Suyu: Beyin hücrelerini koruyarak unutkanlığın oluşmasında azalma sağlar. Nar suyu, portakal, greyfurt ve çilek gibi meyveler günlük düzenli tüketilmesi sağlanmalıdır.
Bitter Çikolata: İçerdiği kafein konsantrasyonu sağlayarak hafızanın güçlenmesini artırır ve enerji takviyesi yapar. Ancak çok fazla tüketilmemelidir.
Domates: Likopen bileşeni sayesinde serbest radikallere karşı korur ve hücrelerin tahribatını önleyerek beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
Ispanak: İçerdiği mineraller ve folik asit hafızanın güçlenmesini sağlar ve unutkanlık oluşmasını engeller.
Elma: Antioksidan özelliği ile unutkanlığa karşı koruma sağlar. Brokoli, soğan; aynı elma gibi quercetin bileşeni içermesiyle unutkanlık için faydalıdır.
Bazı hayvansal gıdalar, trans yağı içeren gıdalar, rafine şeker içeren hazır gıdalar ve hamburger gurubu yiyeceklerin tüketilmesi azaltılmalıdır bu gıdalar aşırı kolesterol yapıcı ve damarları tıkamaya neden oldukları için beyin hücrelerine de zarar vererek unutkanlığı artırırlar.
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