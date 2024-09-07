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        Haberler Dünya UNRWA: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı | Dış Haberler

        UNRWA: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor. Bomba ve mermilerden kaçmak isteyen Filistinliler, okulları sığınak olarak kullanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:46 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:46
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        Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı
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        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki 200 okulun kapatıldığını ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanıldığını belirtti.

        BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X'teki hesabından yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 200 okulun kapatıldığı ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, "Bu okulların bazılarında, UNRWA ekipleri, sosyal faaliyetler ve psikososyal destek yoluyla binlerce çocuğun öğrenime geri dönmesi için çalışıyor." bilgisi verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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