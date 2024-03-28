Ünlülerden Gazze için açık artırma

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Aralarında Tilda Swinton, Brian Cox gibi oyuncular ve yönetmen Ken Loach'ın da bulunduğu ünlü isimler; Gazze'ye insani yardım için çevrim içi müzayede düzenliyor.

Müzayedede Tilda Swinton'ın okuduğu uyku öyküsü; 'Succession' dizisi yıldızı Cox'un Londra'daki 'A Long Day’s Journey Into Night' adlı sahne performansına biletler ve ünlü oyuncuyla tanışma, yönetmen Gurinder Chadha'nın 'Bend It Like Beckham' adlı yeni filminde rol alma fırsatı sunuluyor.

'Filistinliler için Tıbbi Yardım' adlı İngiltere merkezli kuruluşa yardım toplama amacıyla düzenlenen müzayedeye ayrıca yönetmenler Mike Leigh, Asif Kapadia ve Joanna Hogg; oyuncular Harris Dickinson, Alison Oliver ve Aimee Lou Wood da katılıyor.

REKLAM Müzayedede Ken Loach'ın imzalı film afişleri ve senaryo kopyaları da satılacak İngiltere merkezli, yönetmenler ve sinema alanında çalışan gazetecilerin kurduğu 'Gazze İçin Sinema' adlı kuruluş tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü yönetmen Ken Loach'ın imzalanmış film afişleri ve senaryo kopyaları da yer alacak. Açık artırma, 2 Nisan ila 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.