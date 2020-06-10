SİNEM UMAŞ: Ah Caner ne yaptın? Dün gibi hatırlıyorum, Sufle ile bu fotoğrafı çektirirken nasıl eğlendiğimizi. Gidemezsin lütfen, "Şaka yaptım" de, kalk yine, "Ablan star bebeğim" de. Ne olur kalk, daha çok gençsin. Ne olur uyan Caner.