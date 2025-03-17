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        Haberler Magazin Ünlülerden Busenaz Sürmeneli paylaşımı; "Yaşattığın bu gurur için teşekkürler" - Magazin haberleri

        Ünlülerden Busenaz Sürmeneli paylaşımı

        Milli sporcularımız, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Busenaz Sürmeneli, Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı yenerek 3'üncü kez dünya şampiyonu oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar gümüş madalya, Esra Yıldız Kahraman ile Elif Güner de bronz madalya kazandı. Büyük bir sevinç duyan ünlüler de sosyal medyadan milli sporcularımız için tebrik mesajı yayımladı

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        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:32
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        "Yaşattığın bu gurur için teşekkürler"
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        Milli sporcular, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Diğer milli boksörler; Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Büşra Işıldar ise gümüş madalya kazandı. Esra Yıldız Kahraman ile kiloda Elif Güner, bronz madalya elde etti.

        Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla milli sporcularımızı tebrik etti.

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        Hülya Koçyiğit: Busenaz Sürmeneli, 3'üncü kez dünya şampiyonu... Canım evladım, yaşattığın bu gurur için çok teşekkürler. Azmin, başarın, tutkun daim olsun güzel kızım.

        Yasemin Sakallıoğlu: Canımız kızlar, gurur duyuyoruz sizinle.

        Taner Rumeli: Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu.

        Kerem Bürsin: Tebrikler şampiyon Busenaz Sürmeneli... Devamlı bizi gururlandırıyorsun Buse Naz Çakıroğlu. Tebrikler.

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        #Busenaz Sürmeneli

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