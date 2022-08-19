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Burcu Esmersoy evleniyor mu? Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Burcu Esmersoy evleniyor mu? Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un bir yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil ile dünya evine gireceği iddia edildi. 2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Evlilik haberlerinin ardından Nazım Akmandil'in hayatı gündeme geldi. İşte, Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil'in yaşı ve mesleği hakkında merak edilenler...

19.08.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceği iddiaları magazin gündemine geldi. 2019 yılında Berk Suyabatmaz'dan ayrılan ünlü sunucu iki yıllık aşk orucunu bozdu. Evlilik iddialarının ardından "Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil'in hayatı hakkında merak edilenler...

  • BURCU ESMERSOY EVLENİYOR MU?

    Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy bir yıldır Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor. Bir lansmanda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Esmersoy, "Çok aşığım, her an evlenebilirim" şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca, "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendim de izlerken" açıklamasında bulunmuştu.

  • BURCU ESMERSOY'UN SEVGİLİSİ NAZIM AKMANDİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

    Nazım Akmandil'in Burcu Esmersoy'dan 15 yaş küçük olduğu biliniyor. Birçok önemli projede yer alan 30 yaşındaki Nazım Akmandil, yazılımcıdır. 

  • BURCU ESMERSOY KİMDİR?

    Burcu Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Burcu Esmersoy New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

    Burcu Esmersoy, Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 Yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan Ver Fırınada ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programı Sunmaktadır.

    2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardır. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır. Popstar 2013 programında sunuculuk yapmaktadır.

    Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

  • BURCU ESMERSOY'UN ÖZEL HAYATI

    Burcu Esmersoy'un anne ve babası boşanmıştır. Çerkes kökenlidir. Burcu Esmersoy, 28 Şubat 2006 tarihinde Ferrari'nin Reklam Pazarlama ve Sponsorluk Müdürü Massimo Cusimano ile İtalya'da bir kilise nikahı yaptı, evlilikleri 2 yıl sürdü. Dans etmeyi çok sevdiğini ve en sevdiği dans parçasının Dennis Ferrer'in Touched The Sky olduğunu Ayşe Arman'la yaptığı söyleşide belirtmiştir. 2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunun ardından Nazım Akmandil ile ilişki yaşıyor.

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