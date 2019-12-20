ASAP Rocky, birkaç ay önce İsveç'te bir genç adamı darp etmekten suçlu bulunmuştu. ASAP Rocky'ye önce iki yıl tecilli hapis cezası verildi sonra da mahkeme hapis gerekmediğine kanaat getirdi. ASAP Rocky bu saldırıdan sonra 19 yaşındaki gence 200 Euro maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.

Gerçek adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky, İsveç'teki cezadan Başkan Donald Trump sayesinde kurtulmuştu. Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayarak şarkıcıya kefil olduğunu belirtmişti.