Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

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Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer'den acı haber geldi. 'Kuzey Güney' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Kuzey Tekinoğlu' karakterinin annesi 'Handan Tekinoğlu' ile hafızalara kazınan Dinçer, yaşamını yitirdi.

Mustafa Avkıran, Semra Dinçer ve Kıvanç Tatlıtuğ

Usta oyuncu, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. Sanatçının ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Akciğer kanseriydi.

2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.

İsmini vermedik.

Sadece S.D olarak yazmıştık.

Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.

Ama olmadı :(

Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.

Sevenlerinin başı sağ olsun.