Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; yapımcılığını Azeri iş kadını Ruhi Aliyeva’nın yaptığı Ağır Romantik isimli romantik komedi filminin çekimlerine Nişantaşı'nın en işlek caddesi Teşvikiye'de devam edildi.

Azeri Yapımcı, bir ilke imza attı. Gerekli tüm izinleri temin etmesi neticesinde caddenin en yoğun olduğu saatler aralığında çekilen çatışma sahnesinde çok sayıda kuru sıkı silahın ateşlendiği ve Onur Tuna'nın bir aracı silah ile kurşunladığı sahneyi çevrede bulunan kişiler ve yabancı turistler meraklı gözler ile izledi.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Deniz Denizciler'in üstlendiği Ağır Romantik isimli filmin başrollerini Onur Tuna ve Tuvana Türkay paylaşıyor.