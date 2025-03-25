Bade İşçil, halk otobüsünde
"Uzun zamandır çalışmıyorum ve aşırı harcamalar yapmıyorum" diyen oyuncu Bade İşçil, önceki gün belediye otobüsüne binerken görüntülendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yürüyüşüne devam eden oyuncu, Rumeli Hisarı durağında belediye otobüsü beklerken, telefonuyla sosyal medyada gezindi.
Gelen otobüse binen bade İşçil, iki durak sonra inerek yürüyüşünü Bebek istikametine doğru sürdürdü.
Bade İşçil, bir süre önce "Lüks harcamalardan kaçınıyorum" şeklindeki açıklamasını, belediye otobüsü kullanarak gözler önüne serdi.
"LÜKSE KAÇMAM"
Bade İşçil, geçtiğimiz yıl eylül ayında; "Bayağıdır çalışmıyorum. O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım. Anormal harcamalar yapmam, çok lükse kaçmam. Gardırobumda çok şey var duruyor. Olanla idare ediyorum. Çocuğun ihtiyacını karşılamak, onun geleceğini düşünmek istiyorum ona yatırımlar yapıyorum. Botum var mesela, kaç yıldır aynı botu giyiyorum. Güvendiğim bildiğim yerlerle paylaşımlarım da oluyor bazen kıyafetlerimi oralara da gönderiyorum" açıklamasını yapmıştı.
ESKİ EŞİ VE OĞLU DA BEBEK'TEYDİ
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Bade İşçil'in yürüyüş yaptığı anlarda, eski eski eşi Malkoç Sualp de oğlu Azur ile Bebek'te görüntülendi.
Fotoğraf: Ferit Tuğluk