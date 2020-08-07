Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hizmete alınan sistemle, lisans mezunlarının istihdam performanslarının “üniversite” bazında incelenmesi ve karşılaştırılmasına olanak veriliyor.
Üniversitelerin ve bölümlerin, lisans mezunları düzeyinde işgücü piyasası performanslarını değerlendirerek elde edilen sonuçlar, DABİS aracılığıyla tercih danışmanlığı ve mesleki danışmanlık faaliyetleri yürüten devlet liseleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerinin kullanımına sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen video konferans sistemi (CAM),DABİS ile birlikte hizmete alındı.
DABİS'TE NELER VAR?
DABİS, ilgili üniversitelerin başarı durumları ve bölüm için iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında dağılımlarına ilişkin sayısal veriler yer alıyor.
DABİS, Üni-Veri Raporu kaynak alınarak geliştirildi. Sistemde, mevcut raporun analiz çerçevesi genişletilerek, 70 bölümün işgücü piyasası performansları “üniversite bazında” raporlandı.
KİMLER KULLANABİLECEK?
Sistem, tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik yapmaları amacıyla yalnızca rehberlik öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Rehberlik öğretmenleri, şahıslarına tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle yobis.cbiko.gov.tr adresinden giriş yaparak, danışmanlık yaptıkları öğrencilerini sisteme kayıt ettikten sonra, DABİS’te yer alan bütün verilere ulaşabilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği ile tüm Türkiye’de tercih danışmanlığı yapacak olan 14 bin 668 lise rehberlik öğretmeni sisteme tanımlandı.
İLK GÜNDE YOĞUN KULLANIM
Tercih döneminin ilk gününde yoğun ilgiyle karşılanan DABİS’e, 4 bin 445 rehberlik öğretmeni sisteme giriş yaptı ve 2 bin 585 öğrenci, rehberlik öğretmenleri tarafından sisteme tanımlandı. 4 bin 375 üniversite/bölüm karşılaştırması yapılırken, 12 bin 352 üniversite/bölüm incelemesi yapılarak danışmanlık hizmeti verildi.
DABİS, rehberlik öğretmenlerinin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği bir kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık olacak. Bu süreçte sistem yeni verilerle güncellenerek, mesleki rehberlik sürecinde kullanılabilecek.
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