Umut Evirgen: Çocuğumun yüzünü çekmeyin
İşletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz yıl evlendiği oyuncu Alina Boz'a 2 aylık yavru köpek aldı. Gittiği Karsu konserinde kapıda eşini bekleyen Evirgen, "Çocuğumuz 2 aylık lütfen yüzünü çekmeyin yüzünü göstermek istemiyoruz daha çok küçük" diyerek espri yaptı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Umut Evirgen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Karsu'yu dinlemeye gitti.
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Eşinen önce gelen Umut Evirgen, Alina Boz'u kapıda karşıladı. Boz'a 2 aylık köpek alıp hediye eden Evirgen, basın mensuplarına "Çocuğumuz 2 aylık, lütfen yüzünü çekmeyin yüzünü göstermek. Daha çok küçük" diyerek espri yaptı.
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"UMUT'A TECRÜBE OLDU"
Alina Boz ise "Uzun zamandır Harbiye'de konsere gelmiyordum. Hava da güzel serinledi biraz. Biz de Moskova tatilinde değil, aileyle tatildeydik. Düğün zamanı anne tarafım gelmişti buraya şimdi biz onları ziyaret edelim dedim. Umut ile birlikte gezdik, köy tatili oldu bizim orası çok doğal bir yerdir. Anneannem bal yapıyor, dayım kendi arsasına çok büyük bir ev yaptı. Göl yaptı içine balıklar saldı. Umut ile beraber hep motorla gezdik, o da çok sevdi. Zaten benim çocukluğum böyle geçti. Umut'a inanılmaz bir tecrübe oldu" ifadelerini kullanarak gülümsedi.
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