Umre başvuru tarihi 2025- 2026: Umre başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı umre ziyareti yapacak vatandaşlar için tur tarihlerini paylaştı. Umre fiyatları servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklamada değişiyor. İşte, Umre başvuru tarihi ve detaylar
Umre başvuru tarihi belli oldu. Talep edilen umre ücretlerini belirtilen banka hesabına yatıran vatandaşlar e-Devlet üzerinden ya da bulundukları ililçe müftülüklerinden kayıt yaptırabiliyor. Peki Umre başvuru tarihi ne zaman?
UMRE BAŞVURU TARİHLERİ
Umre turları için başvurular Ağustos ayında başlamıştı ve 1 Ocak 2026 tarihinde son tur başvuruları ile son bulacak. Umre yolculukları ise 27-29 Eylül'de başlayacak. Her grubun başvuru, gidiş ve dönüş tarihleri farklıdır.
UMRE GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ VE FİYAT LİSTESİ
UMRE FİYATLARI
Umre fiyatları servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklamada değişiyor. Ayrıca 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odalar da fiyatlara yansır.
11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 5490, 3 kişik oda 5190, 4 kişilik oda ise 4990 Suudi Arabistan Riyali,
115 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6100, 3 kişik oda 5700, 4 kişilik oda ise 5450 Suudi Arabistan Riyali,
20 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6750, 3 kişik oda 6200, 4 kişilik oda ise 5950 Suudi Arabistan Riyali,
24 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 7350, 3 kişik oda 6750, 4 kişilik oda ise 6400 Suudi Arabistan Riyali'dir.
11 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6350, 3 kişik oda 5800, 4 kişilik oda ise 5500 Suudi Arabistan Riyali,
15 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 7275, 3 kişik oda 6550, 4 kişilik oda ise 6150 Suudi Arabistan Riyali,
20 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 8290, 3 kişik oda 7400, 4 kişilik oda ise 6850 Suudi Arabistan Riyali'ne denk geliyor.