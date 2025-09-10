Umre başvuru tarihi 2025- 2026: Umre başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

UMRE BAŞVURU TARİHLERİ

Umre turları için başvurular Ağustos ayında başlamıştı ve 1 Ocak 2026 tarihinde son tur başvuruları ile son bulacak. Umre yolculukları ise 27-29 Eylül'de başlayacak. Her grubun başvuru, gidiş ve dönüş tarihleri farklıdır.

UMRE GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ VE FİYAT LİSTESİ

UMRE FİYATLARI

Umre fiyatları servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklamada değişiyor. Ayrıca 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odalar da fiyatlara yansır.

11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 5490, 3 kişik oda 5190, 4 kişilik oda ise 4990 Suudi Arabistan Riyali,

115 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6100, 3 kişik oda 5700, 4 kişilik oda ise 5450 Suudi Arabistan Riyali,

20 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6750, 3 kişik oda 6200, 4 kişilik oda ise 5950 Suudi Arabistan Riyali,

24 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 7350, 3 kişik oda 6750, 4 kişilik oda ise 6400 Suudi Arabistan Riyali'dir.