Ümraniyespor: 1 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın başında Engjell Hoti'nin golüyle galibiyete ulaşan Ümraniyespor puanını 11'e yükseltti. 39'da Bekir Böke ve 90+1. dakikada Aaron Appindangoye'nin gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Sivasspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 2. dakikada Engjell Hoti attı.
Sivasspor, 39'da Bekir Böke ve 90+1. dakikada Aaron Appindangoye'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte 9 kişi kaldı.
Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Ümraniyespor puanını 11'e yükseltirken, Sivasspor ise 14 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Pendikspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Manisa FK'yı ağırlayacak.