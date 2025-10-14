Ümit Milliler, Macaristan'la berabere kaldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında U21 Milli Takımımız, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu.

Hidegkuti Nandor Stadion'da oynan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 6. dakikada şık bir röveşata ile Semih Kılıçsoy attı. Macaristan'ın golü 14. dakikada Zalan Vansca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümit Milli Takımımız, gruptaki puanını 5'e çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Macaristan ise 3 puan ile sondan ikinci oldu.

Grupta gelecek hafta Milli Takımımız, Ukrayna'yı ağırlayacak. Macaristan, Hırvatistan'ı konuk edecek.