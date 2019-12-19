"MİLLETE DERT OLDU!"

Siteden çıkıyorum güvenliğin orda goygoy var. Gelen sesler şöyle arkamdan; 'İyi zayıfladı ama 5-6 kilo alsa iyi olur.' Lan sabah 9 ya! Yani gerçekten başka gündeminiz yok değil mi? Allah'ım Ya Rabbim ne kiloymuş arkadaş, millete dert oldu gerçekten.