Ukraynalı rakibini yendi, Kremlin 'zafer' dedi

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 2012'den 2018'e kadar Rusya Başbakan Yardımcısı olan Dvorkovich'in, Hindistan'ın Chennai kentindeki genel kurulunda 157 aldığını, Ukraynalı rakibinin ise 16 oy aldığını söyledi. 5 kez dünya şampiyonu olan Hintli satranç ustası Viswanathan Anand ise, başkan yardımcısı seçildi.

Ekim 2018'den bu yana FIDE başkanı olan Dvorkovich, kendisini Putin ile olan bağları nedeniyle eleştiren Ukraynalı Andrii Baryshpolets'e karşı yarıştı.