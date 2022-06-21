19'uncu kez düzenlenecek

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Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 18 Temmuz'da başlayacak

HABERTURK.COM

19'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivalinde bu yıl, 25 konser, performans ve gösteri yer alacak. Festival, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Bitez’deki Zefirya Kültür Merkezinde iki konserle sanatseverlerle buluşacak. 'Taşta' başlıklı konserler 25 asırlık tarihi taş ocağında gerçekleşirken, 'Kumda' ve 'Suda' başlığı altındaki konserler Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde düzenlenecek. Festivalde eylül ayında, 'Yeşil Yaşam Gümüşlük' etkinlikleri öne çıkacak.

NOUT Jazz Trio

Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da dopdolu bir programla Bodrumlu sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 18 Temmuz Pazartesi akşamı Festivalin resmi açılış konserini İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro, Antik Taş Ocağında gerçekleştirecekler. Bu yıl ayrıca öne çıkan konserler arasında Piyanist Gülsin Onay ve müzik yazarı, yayıncı Serhan Bali ile 'Açıklamalı Konser'; İngiliz piyanistler, Murray McLachlan ve Kathryn Page; Türk piyano virtüözü ve teorisyen Türev Berki’den, 'Son Sözün Şifreleri: Saygun, Opus 76' başlıklı söyleşi; Makedonyalı piyanist Danica Stojanova; Tuna Bilgin - Festival Akademisi Gençler Konseri; Macar kemancı Antal Zalai ve Piyanist Yener Gökbudak; “Beethoven'ı Anlatmak” başlıklı teatral konser; Fransız viyolonselci Ophelie Gaillard ve piyanist Atakan Sarı; Caz piyanisti İsrailli Uriel Herman; Fransız caz üçlüsü Nout; Mehmet Ali Şimaylı’dan 'Portrait and a Dream' başlıklı konser; Güney Afrikalı Lakuti, Zozo, Q-BRA ve Şevval Kılıç’tan DJ Performansları; Love Jazz Quartet; 'Çocuklar için Masalların Masalı' ve 'Yürüyen Merdiven ve Tülay Günal' konserleri yer alıyor.

Kathryn Page & Murray McLachlan

19'uncu yılında festival programında bu yıl bir de 'Şatonun Altında' isimli tiyatro gösterisi taş ocağında izleyici ile buluşacak. Dört sene boyunca İstanbul’da kapalı gişe oynayan “Şatonun Altında” isimli oyun eleştirmenlerden tam not almış. Festivalin bir diğer ilgi çeken gösterisini ise Hollanda Kraliyet Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle Hollanda’dan gelecek olan sirk oluşturuyor. 'Bir Çekirgenin Rüyası' adlı sirk performansı, 28 Ağustos’ta Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde gerçekleşecek.

Juan Lago & Belen Navarro

Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 14 Eylül akşamı Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşecek muhteşem bir konserle son bulacak. Şef Işın Metin yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasıyla, Gümüşlük Festival Akademisinde iz bırakmış Genç Yeteneklerin birlikte verecekleri konsere, Devlet Sanatçısı, Piyanist Gülsin Onay da solist olarak katılacak.

Gülsin Onay & Işın Metin

Festivalin üstlendiği misyonlardan biri haline gelen ve özellikle de çocuklarımızda farkındalık yaratmayı hedefleyen Yeşil Yaşam Gümüşlük etkinlikleri, bu yıl da yoğun bir programla sürecek. Atölye, söyleşi ve panellerin yer alacağı Yeşil Yaşam Gümüşlük etkinliklerinde Caner ve Tamer kardeşler (Çocuk Oyunları Atölyesi); 'Tabanları Yağlamak' çocuk oyunu; Güneşin Aydemir (Devr-i ÂLEM - Doğa üzerine bir muhabbet çemberi); Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali işbirliği ile 4 günlük bir seçki ile 4 film gösterimi; Mayıs - Haziran aylarında başlanılan PEK-DER ile ortak çocuk etkinliklerinin yanı sıra geçtiğimiz yılda da iki etkinlik düzenleyen Babun Çocuk Kitapçısı, çevre bilinci temalı kitaplardan bir çocuk kitaplığı kuracak. Babun Play ise bu kitaplıktaki çocuk kitaplarıyla ilgili bir dizi okuma ve atölye düzenleyecek. Bir diğer öne çıkan etkinlik ise Handan Hacıbektaşoğlu tarafından düzenlenecek; 'Dönüştür, Tasarla, Çal' isimli çocuk atölyesi yine çevre bilinci, geri dönüşüm, bilinçli tüketim gibi temalar çerçevesinde hayat bulacak.

Antal Zalai

Gümüşlük Festival Akademisi, bu yıl da kapılarını genç ve yetenekli müzisyenlerimiz için açıyor. Bugüne kadar yerli ve yabancı uyruklu 1200 civarında öğrenci yetiştiren GFA, ihtiyaç sahibi öğrencilerine de burslu okuma imkanı sağlıyor ya da destekçilerle buluşturuyor. GFA’da bu yıl daha genç piyanistler için 7 – 10 Temmuz tarihleri arasında bir masterclass programı düzenlenecek. 2022 festival döneminde 3 dalda gerçekleşecek 5 ustalık sınıfında belirli seviyedeki öğrenciler için düzenlenen masterclassın ilki ise 11 - 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro’nun yanı sıra Piyanist Gülsin Onay, masterclassa eğitimci olarak katılacak. Piyano Masterclassının ikincisi ise 26 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu sınıfın eğitmenliğini ise İngiliz piyanistler Murray McLachlan, Kathryn Page ve Piyanist Gülsin Onay üstlenecek. GFA’ya katılan genç yetenekler Kumda Piyano kapsamında iki konser verecek. İlk sınıfın konseri, 22 Temmuz akşamı; ikinci sınıfın konseri ise 6 Ağustos akşamı Gümüşlük sahilinde düzenlenecek.

Atakan Sarı