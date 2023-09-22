Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Galatasaray
        GS
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Beşiktaş
        BJK
        7
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        MKE Ankaragücü
        MKE
        5
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        5
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        5
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Ülke puanı sıralamasında son durum: İskoçya ile farkı açıyoruz! - Futbol Haberleri

        Ülke puanı sıralamasında son durum: İskoçya ile farkı açıyoruz!

        Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti. Alınan son sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. En yakın rakibimiz İskoçya'dan ise bir takım elendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

        • 2

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 3

          11. SIRA ELEME OYNUYOR

          Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

        • 4

          1. İNGİLTERE - 90.303 PUAN

        • 5

          2. İSPANYA - 76.864 PUAN

        • 6

          3. İTALYA - 73.141 PUAN

        • 7

          4. ALMANYA - 71.195 PUAN

        • 8

          5. HOLLANDA - 55.700 PUAN

        • 9

          6. FRANSA - 53.831 PUAN

        • 10

          7. PORTEKİZ - 48. 982 PUAN

        • 11

          8. BELÇİKA - 39.200 PUAN

        • 12

          9. TÜRKİYE - 33.850 PUAN

        • 13

          10. İSKOÇYA - 32.050 PUAN

        • 14

          11. AVUSTURYA - 30.400 PUAN

        • 15

          12. İSVİÇRE - 29.975 PUAN

        • 16

          13. SIRBİSTAN - 27.375 PUAN

        • 17

          14. DANİMARKA - 27.200 PUAN

        • 18

          15. NORVEÇ - 26.875 PUAN

        • 19

          16. ÇEKYA - 26.550 PUAN

        • 20

          17. İSRAİL - 26.125

        • 21

          18. UKRAYNA - 25.800 PUAN

        • 22

          19. YUNANİSTAN - 24.325

        • 23

          20. HIRVATİSTAN - 23.025 PUAN

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Habertürk Anasayfa