Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor

Doğu Anadolu ile yer yer Güneydoğu Anadolu’da kar yağışları bugün de aralıklarla sürüyor. Patnos-Erciş-Ağrı arasında yer yer orta kuvvetli kar yağışları bu akşam ulaşımı aksatabilir. Doğudaki bu kış koşulları hafta içi değişiyor. Batı bölgeler kadar olmasa da Doğu Anadolu genelinde gündüz sıcaklıkları 10°C’leri aşacak. Gecenin en düşük sıcaklıkları ise -8°C’lerden -1°C’ye kadar yükselecek. Bu ısınma Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da sık sık heyelan ve irili ufaklı çığ meydana geliyor. Dağ ve köy yollarında hafta içi ısınmanın getireceği heyelan riski bulunuyor.

Batı bölgelerde mevsim ilkbahara dönmek üzere. Gölgede mont ile durabildiğimiz bu soğuk hava, bugünden itibaren İstanbul’da gündüz 17°C’ye, Ankara’da 16°C’ye, İzmir’de 22°C’ye kadar ısınıyor.

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Sıcak tarafta bir pazar öğlen olacak, pazar gecesi ise en düşükler İstanbul’da yine 5°C’lerde.

Pazartesi gecesinden itibaren ise en düşük sıcaklılar 10-12°C’lere kadar tırmanacak.

İstanbul’da ya da diğer büyük merkezlerde yeni haftada neredeyse hiç yağmur beklenmiyor, günler bulutlu gökyüzü ile başlayıp öğlen olmadan açan güneşle aydınlanacak.

Güneş ışığını daha uzun görebileceğimiz bir hafta olacak.

25 Mart Salı gününden itibaren ise asıl ısınma başlıyor, bu kez 30-32°C’lere kadar çıkmasa da termometreler İstanbul’da 25°C’ye ulaşacak görünüyor.

Anadolu genelinde de gündüzler Ankara, Eskişehir, Konya gibi merkezlerde 25°C’ye salı gününden itibaren ulaşacak. Bu sıcak haftayı yine Libya-Cezayir üzerinden kuvvetli esecek yukarı seviye rüzgarları sayesinde yaşayacağız. Hatırlanırsa bu soğuktan önce Mart ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırmış, ardından buz gibi olmuştuk. Bu kez şiddeti o kadar güçlü olmasa da, Türkiye’ye yeni bir sıcak hava dalgası daha yaklaşıyor.

Marmara, Ege ve Anadolu genelinde hava kalitesi yeniden düşecektir. Şimdiden haftaya tozlu ve normalden daha kirli (ama çok daha sıcak) havalara hazır olalım.

Bu dönemde 1-2 Nisan tarihinden önce yurtta kayda değer bir yağış oluşmayacak, günler mevsime göre sıcak ama dışarıda güneş altında enerji veren bir modda geçecek. İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranları %80’e dayanmış olsa da Ankara başta olmak üzere İç Anadolu’da seviyeler %30’un altında kaldı. İlkbahar yağmurlarına ümit bağlıyoruz, fakat yakın vadede günler güneşli geçecek görünüyor.