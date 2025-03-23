Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor | Son dakika haberleri

        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor

        Türkiye'de hava bugünden itibaren daha hissedilir şekilde ısınmaya başlıyor. Bugünlerde gölge kaldırımlar soğuk, sabah ve gece kış havasından kalan ayaz yaşanıyor.

        Giriş: 23.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Doğu Anadolu ile yer yer Güneydoğu Anadolu’da kar yağışları bugün de aralıklarla sürüyor. Patnos-Erciş-Ağrı arasında yer yer orta kuvvetli kar yağışları bu akşam ulaşımı aksatabilir. Doğudaki bu kış koşulları hafta içi değişiyor. Batı bölgeler kadar olmasa da Doğu Anadolu genelinde gündüz sıcaklıkları 10°C’leri aşacak. Gecenin en düşük sıcaklıkları ise -8°C’lerden -1°C’ye kadar yükselecek. Bu ısınma Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da sık sık heyelan ve irili ufaklı çığ meydana geliyor. Dağ ve köy yollarında hafta içi ısınmanın getireceği heyelan riski bulunuyor.

        Batı bölgelerde mevsim ilkbahara dönmek üzere. Gölgede mont ile durabildiğimiz bu soğuk hava, bugünden itibaren İstanbul’da gündüz 17°C’ye, Ankara’da 16°C’ye, İzmir’de 22°C’ye kadar ısınıyor.

        REKLAM

        Sıcak tarafta bir pazar öğlen olacak, pazar gecesi ise en düşükler İstanbul’da yine 5°C’lerde.

        Pazartesi gecesinden itibaren ise en düşük sıcaklılar 10-12°C’lere kadar tırmanacak.

        İstanbul’da ya da diğer büyük merkezlerde yeni haftada neredeyse hiç yağmur beklenmiyor, günler bulutlu gökyüzü ile başlayıp öğlen olmadan açan güneşle aydınlanacak.

        Güneş ışığını daha uzun görebileceğimiz bir hafta olacak.

        25 Mart Salı gününden itibaren ise asıl ısınma başlıyor, bu kez 30-32°C’lere kadar çıkmasa da termometreler İstanbul’da 25°C’ye ulaşacak görünüyor.

        Anadolu genelinde de gündüzler Ankara, Eskişehir, Konya gibi merkezlerde 25°C’ye salı gününden itibaren ulaşacak. Bu sıcak haftayı yine Libya-Cezayir üzerinden kuvvetli esecek yukarı seviye rüzgarları sayesinde yaşayacağız. Hatırlanırsa bu soğuktan önce Mart ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırmış, ardından buz gibi olmuştuk. Bu kez şiddeti o kadar güçlü olmasa da, Türkiye’ye yeni bir sıcak hava dalgası daha yaklaşıyor.

        Marmara, Ege ve Anadolu genelinde hava kalitesi yeniden düşecektir. Şimdiden haftaya tozlu ve normalden daha kirli (ama çok daha sıcak) havalara hazır olalım.

        Bu dönemde 1-2 Nisan tarihinden önce yurtta kayda değer bir yağış oluşmayacak, günler mevsime göre sıcak ama dışarıda güneş altında enerji veren bir modda geçecek.

        İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranları %80’e dayanmış olsa da Ankara başta olmak üzere İç Anadolu’da seviyeler %30’un altında kaldı. İlkbahar yağmurlarına ümit bağlıyoruz, fakat yakın vadede günler güneşli geçecek görünüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkeme kararını açıklıyor
        Mahkeme kararını açıklıyor
        İmamoğlu için karar bekleniyor
        İmamoğlu için karar bekleniyor
        CHP'den ön seçim günü
        CHP'den ön seçim günü
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa