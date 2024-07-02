Ukrayna lideri Zelenskiy'den NATO Genel Sekreteri seçilen Rutte'ye telefon
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri seçilen Hollanda Başbakanı Rutte'yi arayarak tebrik etti.
Giriş: 02.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:10
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Hollanda Başbakanlığı görevini devredecek olan Mark Rutte'yi arayarak NATO Genel Sekreterliği'ne seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Zelenskiy ayrıca Hollanda'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri, siyasi ve insani destek için Rutte'ye teşekkür etti.
Rutte, 1 Ekim'de resmi olarak görevine başlayacak.
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