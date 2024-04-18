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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den AB'ye İsrail örneği üzerinden "hava savunma desteği" sitemi

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den AB'ye İsrail örneği üzerinden "hava savunma desteği" sitemi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği liderlerine İsrail'e verilen hava savunma desteğinin ülkesi için bir aciliyet olduğu mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 01:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 01:43
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        Zelenskiy'den AB'ye sitem
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin Ukrayna bölümüne video konferans yöntemiyle bağlandı.

        Rusya'nın dün Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 14 kişinin öldüğünü anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Biz Ukrayna'da ne yazık ki birkaç gün önce Orta Doğu'da gördüğümüz savunma düzeyine sahip değiliz. Müttefiklerin ortak gücü sayesinde İsrail'e yönelen neredeyse tüm füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürmeyi başardılar. İsrail ve diğer bölge ülkelerinin semalarında olduğu gibi, Avrupa'yı balistik füzelerden ve "Şahed"lerden, seyir füzelerinden ve bombalardan korumamız gerektiğine inanıyoruz. Bizim gökyüzümüz ve komşularımızın gökyüzü aynı güvenliği hak ediyor."

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        ABD ve İngiltere'nin yanı sıra AB üyesi Fransa da İran'ın İsrail'e 13 Nisan'daki hava saldırısının önlenmesine destek vermişti.

        ACİLİYETİN ALTI ÇİZİLDİ

        Öte yandan AB zirvesinin dış ilişkiler oturumunda ele alınan Ukrayna başlığının ardından, sonuç bildirisinin ilgili bölümü kabul edildi.

        Bildiride "AB, son zamanlarda enerji sektörüne yönelik olanlar da dahil olmak üzere, Rusya'nın Ukrayna'nın sivillerine ve sivil altyapısına yönelik devam eden hava ve füze saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesi yer aldı.

        AB ve üye ülkelerinin jeneratörler ve güç transformatörleri gibi ekipmanlar ile insani ve sivil koruma için yardım malzemeleri göndermeye devam edeceğinin aktarıldığı bildiride, "AB, Ukrayna'ya acilen hava savunması sağlanması, topçu mühimmatı ve füzeler de dahil olmak üzere gerekli tüm askeri yardımın sağlanmasının hızlandırılması ve yoğunlaştırılması ihtiyacının altını çiziyor." değerlendirmesi yapıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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