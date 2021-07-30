Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Vasıl Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi oldu.

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