Uğur Uçar: Arda Turan'ın gelişimime çok fazla katkısı oldu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'da Teknik Direktör Uğur Uçar, açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpte futbolcu, antrenör ve teknik adam olarak görev alan Uçar, futbolculuk kariyerinin son yıllarını kendini teknik direktörlüğe hazırlayarak geçirdiğini söyledi. Bu süreçte Teknik Direktör Arda Turan'ın kendisine çok şey kattığını ifade eden Uğur Uçar, uzun vadede ise hedefinin Avrupa'da görev almak olduğunu belirtti.

"HAZIRLIK DÖNEMİMİZ, FİZİKSEL VE TAKTİKSEL ANLAMDA İYİ GEÇTİ"

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Pendikspor olarak lige hem fiziksel hem de taktiksel anlamda iyi bir hazırlık dönemi geçirerek başladık. Kulüp başkanımız da özellikle transferler konusunda bana çok büyük bir konfor alanı sağladı. Kadromuza eklediğimiz oyuncuların hepsini zaten 2-3 yıldır takip ediyordum. Ayrıca birçoğu kulübümüze bonservissiz olarak kazandırdığımız oyuncular. İstediğimiz gibi bir transfer sezonu geçirdik. Alabilirsek bir oyuncu daha kadromuza katacağız. Gerçekleşmezse de yolumuza kendimizi geliştirerek devam edeceğiz" dedi.

"ANLAMLI BİR ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUZ" Öncelikli hedeflerinin play-off olmasına rağmen daha ileri gidebilecek kaliteye sahip olduklarını söyleyen Uğur Uçar, "Sezonun fikstürü çekildiğinde ilk 4-5 hafta bizim açımızdan zorlu geçecek gibi görünüyordu. Fakat ilk 4 haftayı 8 puanla geride bıraktık. Deplasmanda aldığımız 2 beraberliğin yanı sıra evimizde oynadığımız müsabakalarda da galip geldik. Şu anda 2 puan ortalamasıyla ilerliyoruz ki bu da bizi hedeflerimize ulaştırabilecek bir puan ortalaması. Camia olarak bu sezonki hedefimiz aslında play-offlara kalmak. Ligde çok iyi, güçlü takımlar da yer alıyor. Oynadığımız oyun ve sahada göstereceğimiz mücadele ile play-off potasının içerisinde yer almaya çalışacağız. Her şey istediğimiz gibi giderse güzel ve anlamlı bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz" diye konuştu. "ZORLU BİR LİG BİZİ BEKLİYOR" Trendyol 1. Lig'de ekonomik alanda farklı bütçede takımların olduğunu vurgulayan Uçar, "Ligde öncelikle oynadığımız oyunla göz doldurmak istiyoruz. Mücadele ettiğimiz ligde kadro yapılandırması için çok büyük paralar harcayan takımlar var. Bütçesi en düşük takımlardan bir tanesi biziz. Sezon başında yapılan bütçe planlamasında sınırlarımız vardı. Şu an itibarıyla belirlenen bütçenin de altında kalarak bir kadro oluşturduk. Ligin henüz başındayız. Hazır olmayan, kadrosu oturmamış takımlar var. İlerleyen haftalarda daha heyecanlı ve zorlu bir lig bizi bekliyor" şeklinde konuştu. "OYUNUMUZ YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİMİZ SEVİYELERE ÇIKIYOR" Oyun planlarını daha çok rakip analizler neticesinde prese yönelik kurguladıklarını dile getiren 38 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ligde 3. hafta oynadığımız Erzurumspor maçının ilk yarısında, 3-0 bitecek bir oyun yoktu. Bireysel hata sayılabilecek bir gol ve duran top golü yedik. Bu ligde 2-0 veya 3-0'dan sonra maçlar kopuyor gibi görünüyor. O maçın 25. dakikasında kulübeye doğru döndüğümde yedek oyuncularıma skorun maçı yansıtmadığını söylemiştim. Devre arasında da içeride tüm ekip arkadaşlarıma bunu söyledim. Arada 3 de oyuncu değişikliği yaparak müdahalede bulunduk. Neticede skoru 3-3'e getirdik ve deplasmanda mağlup olmadan 1 puanımızı almış olduk. Bir sonraki hafta evimizde oynadığımız Sivasspor maçında ise önde basan bir Pendikspor izlettik taraftarlarımıza. Çünkü geriden oyun kurabilen, kalecisini iyi kullanabilen ve bir önceki maçta rakip kaleye 22 şut atan Sivasspor'u biz o maçta 5 şutta tuttuk. Hatta daha farklı bir skor da elde edebilirdik. Demek istediğim oyunumuz yavaş yavaş istediğimiz seviyelere çıkıyor. Genel olarak maçlara baktığımızda oyun, fiziksel anlamada 60'dan 70'den sonra bize çok fazla dönüyor. Bu durumu arkadaşlarla da konuştuk. Çünkü o dakikalardan sonra ileride daha fazla pres yapan, ön alan baskısını devam ettirebilen bir takım olmayı hedefliyoruz. Her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Oyun planımızı ona göre hazırlıyoruz." Kulüp tesisleri konusunda şanslı olduklarını da aktaran Uğur Uçar, "Özellikle çimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar buranın gerçek emekçileri. Sahalarımız çok iyi durumda. Halihazırda kaldığımız bir tesisimiz var. Yapım aşamasında olan bir kısım da mevcut. Tamamen hazır olduktan sonra bana göre Süper Lig seviyesinde bir tesis olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DİYARBAKIR'DA DOLU BİR STADYUMA KARŞI OYNAYABİLİRİZ" Ligde hafta sonu deplasmanda oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler maçı hakkında ise Uçar, "Yaşadıkları bir olaydan dolayı son maç sahaları kapandığı için cezalıydılar. Bu maçta Diyarbakır'da dolu bir stadyuma karşı oynayacakmışız gibi görünüyor. Amed, transfer döneminde kadrosuna hem tecrübeli hem de iyi oyuncuları kattı. Bünyesinde Süper Lig'de oynamış birçok tecrübeli oyuncu bulunuyor. Biz de planlarımızı buna göre hazırladık. Maçın başında ev sahibi olmalarının etkisiyle baskılarının olacağını düşünüyoruz. Bu baskıyı kırdıktan sonra da topa sahip olan, top ayağındayken pas yapan, topu kaybettiğinde ise reaksiyon gösteren bir Pendikspor olmaya çalışacağız. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz" dedi. "SÜPER LİG'DE DÜŞEN TAKIMIN FATURASINI ÖDÜYORUZ" Kırmızı-beyazlı kulüpte futbol da oynayan Uğur Uçar, camia olarak tecrübe kazandıklarını belirterek, "Ayaklarımızı yere sağlam basarak gitmek istiyoruz. Çünkü Süper Lig'e çıkmış ve düştükten sonra onun faturasını ödeyen bir kulüp var aslında. Biz, hem o faturayı kapatmaya çalışıyoruz hem de yarışın içinde olmaya çalışıyoruz. Bu da çok zorlu bir şey. Ben, teknik ekibim, futbolcularımız ve başkanımız bunun için çok çalışıyor. Şu anda işler iyi gidiyor. Açıkçası bu havayı hiç bozmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. "A MİLLİ TAKIM'IN VE HOCANIN YANINDA DURMAK GEREKİYOR" A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maçları hakkında da yorum yapan genç teknik adam, "Ülke olarak olaylara günlük baktığımızı düşünüyorum. Gürcistan karşısında her ne kadar 3-0'dan 3-2 olsa da deplasmanda alınan galibiyet var. Bana göre Vincenzo Montella başarılı gidiyor. İspanya, çok farklı bir takım gerçekten. Maçı izlerken teknik ekibimle de farklı bir skorun çıkabileceğini konuşmuştuk. İspanya, 25 maçtır yenilmeyen bir takım ve neredeyse gol bile yemeden kazanıyorlar. Çok farklı ve üst düzey oyunculara sahipler. Baskı yapsanız, baskıdan çıkabiliyorlar. Savunma yapsanız, savunmayı rahat geçebiliyorlar. Skor üzücü fakat bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. O pozisyonları değerlendirebilsek skor daha farklı olabilirdi. Her şeye rağmen A Milli Takım ve hocanın yanında durmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir jenerasyon yakalandığını ve başarılı olacaklarını düşünüyorum. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Millilerde Mert Müldür ve Zeki Çelik'in çok iyi sağ bek olduğunu düşündüğünü aktaran Uçar, "Takım olarak da iyi işler yaptılar. Fakat önceki jenerasyonda da Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu gibi çok üst düzey oyunculara sahiptik. Bu isimler şu anda da milli takımda sürekli oynayabilecek kalitedeydi. Bizim için milli takımda oynayan her oyuncu değerli. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar" diye konuştu. "ARDA TURAN'IN GELİŞİMİME ÇOK FAZLA KATKISI OLDU" Aklında hep teknik direktörlük yapmak olduğunu söyleyen Uğur Uçar, "Pendikspor'da Osman hoca (Özköylü) ile antrenörlük kariyerime başladığımda henüz futbolcu kontratım vardı. Fakat yönetimle konuştuğumda da hedefimin artık işin teknik kısmında olmak olduğunu ilettim. Onlar da beni kulüp hocası olarak başlattılar. O sene Süper Lig'e çıkma serüveninde son 7 hafta kala ben ayrıldım ve Pendikspor şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı. Bu süreçte Arda hoca (Turan) ile devamlı konuşuyorduk zaten. Daha sonrasında Eyüpspor serüvenimiz başladı ve beraber orada güzel bir hikaye yazık. O dönem Arda Turan'ın gelişimime de çok fazla katkısı oldu. Kendisiyle devamlı iletişim halindeyiz. Maçlarımızı da takip ediyorlar. Müsabakalardan sonra da arıyorlar. Başarılı olmasını istiyorum. Birlikteyken öğrendiklerimi şu an Pendikspor'da uygulamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. "KENDİMİ EN ÜST NOKTAYA HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUM" Avrupa'da takım çalıştırmanın da hedefleri arasında olduğunu dile getiren 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye'de kolay takım alamıyorsunuz. İlk başta sizi genç hoca olarak görüyorlar. Fakat benim futbolculuk kariyerimin son 4-5 senesi sürekli gözlemleyerek geçti. Bu süreçte teknik adamlarla çok fazla zaman geçirdim. Kendimi hazır hissettiğim için de Pendikspor'un teklifini kabul ettim. Buraya bir hikaye yazmaya geldik. Şu anda Pendikspor'dan başka bir düşüncemiz yok. Basamakları adım adım çıkmak istiyorum. Futbolcuyken yaşadığım sakatlıktan sonra futboldan alacaklarımın kaldığını düşünüyorum. Onu da inşallah teknik adam olarak alacağım. Öncelikli hedeflerimde Pendikspor ile Süper Lig'e çıkıp daha sonra da Arda hoca gibi Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde çalışmak istiyorum. Bu kapsamda İngilizce bilgimi geliştirmek için dil eğitimine de başladım. Adım adım ilerleyerek, kendimi en üst noktaya hazırlamaya çalışıyorum. Bu işe kafa yoruyoruz. İnşallah istediğimiz yerlere gelebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.