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Kazımcan Karataş'ın sakatlığı sonrasında sol beke arayışlarına başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir'in de sürekli sakatlanması sebebiyle bu bölgedeki tercihini yerli oyuncudan yana kullandı.

Önce Antalyaspor'dan Güray Vural'ı isteyen ancak oyuncuya vize çıkmaması sonrasında rotasını Sivas'a çeviren Galatasaray, 600 bin Euro bonservis bedeli ve Emre Taşdemir'in bonservisi karşılığında Sivasspor'la el sıkışmıştı. Uğur Çiftçi transferinde resmi imzalar rötar yaptı. EMRE'NİN SİVAS İLE ANLAŞMASI BEKLENİYOR Uğur Çiftçi transferinin resmen açıklanmama sebeplerinden biri Emre Taşdemir'in Sivasspor ile henüz anlaşamaması. Kırmızı-beyazlılar ile görüşme halinde olan milli futbolcunun şartlarda anlaşması durumunda Uğur Çiftçi'nin transferi için engel kalkmış olacak.

Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Emre Taşdemir bu sezona Rezerv Lig'de başlamış sonrasında ise A Takıma dahil edilmiş ve zaman zaman forma giymişti.

'TRANSFER YASAĞI' KALKTI Uğur Çiftçi transferinin önündeki diğer engel ise 18 bin 500 bin Euro'luk borç nedeniyle getirilen 'transfer yasağı'ydı. Lucas Torreira'nın menajerine imaj hakları nedeniyle oluşan bu borç ödendi ve resmi işlemler bugün tamamlanıyor.

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