UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Fransa!

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa oldu!

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta gol perdesi 64. dakikada açıldı. Mikel Oyarzabal, İspanya'yı 1-0 öne geçiren isim oldu.

Fransa'nın bu gole yanıtı gecikmedi: 66'da Karim Benzema skora dengeyi getirdi.

80. dakikada sahneye Kylian Mbappe çıktı. Genç yıldız maçın sonucunu söyledi: 2-1.