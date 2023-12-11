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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı, yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:33
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        Devler Ligi'nde 6. hafta heyecanı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunun grup aşaması sona eriyor. Devler Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

        Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

        YARIN:

        20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)

        20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

        23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

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        23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray

        23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)

        23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

        23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

        23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)

        13 ARALIK ÇARŞAMBA

        20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

        20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)

        23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)

        23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)

        23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

        23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)

        23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

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