UEFA listesi ne zaman verilecek? UEFA listesi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta verilecek?

Futbolda gözler bu sezon Avrupa'da yer alacak temsilcilerimizin nihai kardolarını UEFA'ya bildireceği tarihe çevrildi. Konuyla ilgili olarak futbolseverler; UEFA listesi ne zaman verilecek ve son gün ne zaman aramaları yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...