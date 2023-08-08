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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş UEFA'dan Beşiktaş kararları: Tribün olayları ve Masuaku... - Beşiktaş Haberleri

        UEFA'dan Beşiktaş kararları: Tribün olayları ve Masuaku...

        UEFA, Tirana maçındaki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş'a 40 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun 2 maçlık cezası da 1 maça indirildi

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 08.08.2023 - 22:12
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        UEFA'dan Beşiktaş kararları!
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        Beşiktaş'a Tirana maçındaki tribün olayları nedeniyle UEFA'dan ceza geldi. UEFA, maç başında tribünde yaşanan olaylar ve sahaya meşale atılması nedeniyle 40 bin Euro para cezası ve 1 deplasman tribünü kapatma cezası verdi. Kapatma cezası ertelenirken ihlalin bir kez daha gerçekleşmesi durumunda geçerli olacak.

        MASUAKU'YA İNDİRİM

        Öte yandan 66. dakikada direkt kırmızı kart gören Arthur Mausaku'nun da 2 maçlık cezası 1 maça indirildi. Kongolu futbolcu, Neftçi Bakü ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyebilecek.

        NE OLMUŞTU?

        Beşiktaş’ın Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başlamıştı. Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı. UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.

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