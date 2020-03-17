İHA / HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke federasyonu liglerini erteleme kararı almasının ardından UEFA, bugün 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı yapacak.

Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda futbolun paydaşları; 2020 futbol takvimi içinde düzenlenecek olan spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak.

Kritik toplantıda katılımcı ülkeler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve üye ülkelerin lig durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

EURO 2020 ANA GÜNDEM MADDESİ

Zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme konusu toplantıda masaya yatırılacak. 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.

BİRÇOK LİG ERTELENDİ

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle birçok ligde erteleme kararı alınmıştı. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde müsabakalara ara verilmişti. Avrupa'nın yanı sıra ABD, Japonya, Suudi Arabistan'ta da futbol organizasyonlarını durdurma kararı alındı. Süper Lig'de ise geçtiğimiz hafta alınan karar ile hafta sonu oynanan müsabakalara seyirci alınmamıştı.

TFF, UEFA'YI BEKLİYOR

Toplantıda gözler TFF’de olacak. TFF, seyircisiz oynanması kararlaştırılan Türkiye futbolu için erteleme konusundaki kararını da bu toplantı sonrası değerlendirecek. Öte yandan 30 Mayıs’ta Olimpiyat Stadı’nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali için, UEFA’nın alacağı önlemler kapsamında TFF’nin erteleme talep etmesi bekleniyor.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle gözler spor dünyasına çevrilirken, birçok Avrupa ülkesi maçları seyircili olarak oynatmaya devam etmiş, vaka sayısındaki artışlar sonrasında da maçları erteleme kararı almıştı. Türkiye’de ise önlemler çabuk alınıp, ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından bütün spor müsabakaları seyircisiz olarak oynatılmıştı.

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FOFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı katılacak. Toplantıda diğer yönetim kurulu üyelerinin de yer alması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SIKINTISI

UEFA’nın öncelikle EURO 2020 Avrupa Şampiyonası ve devam eden Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi maçları hakkında alınacak önlemler hakkında vereceği kararları aktaracağı toplantıda gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nda olacak.

30 Mayıs’ta Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali hakkında görüşlerini sunacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, özellikle 14 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Finali’nden örnekler verecek. Maçı izlemek için gelen taraftarların, karşılaşmanın ardından Fethiye, Antalya, Marmaris, Bodrum gibi bölgelere tatil için gitmesini dikkate alan TFF, Şampiyonlar Ligi Finali’nde de gelecek olan taraftarların benzer bir planlama yapacağını düşünüyor.

80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı’na en az 50 bin yabancı taraftarın gelmesinin çekincelerini UEFA yetkililerine aktaracak olan TFF, Şampiyonlar Ligi planlamasında değişikliğe gidilmesini, maçların oynatılmamasını talep edecek.