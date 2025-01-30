Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise Roma ile Frankfurt arasında oynanacak. Dybala, Paredes, Pellegrini gibi yıldız isimlere sahip olan Roma, ev sahibi avantajıyla rakibini yenmeyi hedefliyor. Öte yandan 2. sırada bulunan Franfurt zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, Roma- Frankfurt maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...