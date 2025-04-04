UEFA açıkladı: 3 büyüklerin Avrupa geliri belli oldu
UEFA'nın 49. olağan kongresi sonrasında 2023/24 sezonu finansal raporu yayınlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarından elde ettikleri gelir de açıklandı. İşte o rapor...
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Geçtiğimiz gün UEFA'nın 49. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin ardından UEFA tarafından 2023/24 sezonu finansal raporu yayınlandı.
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Yayınlanan raporda kulüplerin Avrupa kupalarından elde ettikleri gelirler belli olurken Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da raporda yerini aldı.
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Buna göre UEFA'nın açıkladığı raporda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2023/24 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle:
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Beşiktaş: 5 milyon 187 bin euro
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Fenerbahçe: 9 milyon 34 bin euro
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Galatasaray:
Şampiyonlar Ligi: 31 milyon 85 bin euro
Avrupa Ligi: 1 milyon 276 bin euro
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