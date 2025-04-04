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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş UEFA açıkladı: 3 büyüklerin Avrupa geliri belli oldu - Futbol Haberleri

        UEFA açıkladı: 3 büyüklerin Avrupa geliri belli oldu

        UEFA'nın 49. olağan kongresi sonrasında 2023/24 sezonu finansal raporu yayınlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarından elde ettikleri gelir de açıklandı. İşte o rapor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:09
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        • 1

          Geçtiğimiz gün UEFA'nın 49. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin ardından UEFA tarafından 2023/24 sezonu finansal raporu yayınlandı.

        • 2

          Yayınlanan raporda kulüplerin Avrupa kupalarından elde ettikleri gelirler belli olurken Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da raporda yerini aldı.

        • 3

          Buna göre UEFA'nın açıkladığı raporda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2023/24 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle:

        • 4

          Beşiktaş: 5 milyon 187 bin euro

        • 5

          Fenerbahçe: 9 milyon 34 bin euro

        • 6

          Galatasaray:

          Şampiyonlar Ligi: 31 milyon 85 bin euro

          Avrupa Ligi: 1 milyon 276 bin euro

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