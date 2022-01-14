Üç Kuruş 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş 9. bölümde neler oldu?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı büyük ilgi gören dizisi 'Üç Kuruş'un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Efe ve İrfan'ın nefes kesen karşılaşmasının ekrana geldiği tanıtımda Kartal'ın yeni tarzı dikkat çekiyor. Kartal, Nezih'in işini bitirmek için harekete geçerken "Hayat, yaşamla ölüm arasında bir seçenek sununca sen yaşamayı seçiyorsun." sözleri yaşanacak heyecan ve aksiyon dolu anların sinyallerini veriyor. Şahin'in babasına isyan ettiği anlar duygu dolu dakikalara sahne olurken "Efe, İrfan'ı yakalayabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak konusu oluyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Üç Kuruş'un izleyiciyi ekran başına kilitleyen 9. bölümünde; Kartal ve Efe, Leyla'yı İrfan'ın kaçırdığını öğrenince onların peşine düştüler. Ferhan'ın tüm hamlelerine rağmen Efe, Leyla'yı kurtarmayı başardı. Nezih'in emriyle Atilla'nın Çıngıraklı'ya saldırması tüm dengeleri değiştirdi. Atilla, Kartal'ın mekanını yerle bir etti ve ardından Şeco'yu öldürdü. Şeco'nun ölümüyle derinden sarsılan Kartal, Atilla'yı öldürerek karşılık verdi. Kartal sonrasında Bahar'ı kurtarmaya gitti. Bahar Kartal'ı öperek duygularını açıkça belli ederken Kartal'dan da karşılık geldi.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!