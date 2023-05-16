ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan ve Somer fuar için gittikleri otelde karşılaşınca, aynı esnada Kartal’la da talihsiz bir şekilde tanışırlar. Rüçhan ise Türkan’ın bulduğu fotoğraflar konusundaki gerçeği fark ettiğinde soluğu Nesrinlerde alır ve iki aile arasındaki gerilim iyice artar. Derya ve Mustafa kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Sevilay’ın arkalarından çevirdiği oyundan habersizlerdir. Dönüş de kendi geçmişine ve gerçekte kim olduğuna artık git gide yaklaşmaktadır.