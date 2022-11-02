Üç Kız Kardeş 24. son bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkan, Somer ve Mine’yle birlikte içine düştüğü yalan girdabından çıkmanın yolunu yüzleşmekte bulur. Fakat Mine dürüst davranmak yerine Somer’i yeniden elde edebilmek için üçü bir aradayken yalan söyler ve Somer’le ilişkisinin hala devam ettiğini ima eder.

Nesrin, biricik kızı Türkan’ı Somer’le gönderdiği için kaygı ve merak içindedir. Nesrin, duygularını Nezahat’la paylaşırken Türkan ve Somer’in yaşadığı çalkantıları Sadık’tan gizlerler. Nesrin’e emanet edilen Kiraz bebeği almak için Türkan gelir.

Mine’nin Somer’e olan aşkı sebebiyle gözünü karartıp kendisini balkondan atması Somer’in başına büyük bela açar. Somer ve Türkan, Mine’nin hayatına kastetmekten töhmet altında kalırken hastanede sahipsiz kalan Mine’ye Rüçhan, Mine’nin bebeği Kiraz’a da Türkan sahip çıkar. Türkan, yaşadığı sarsıntıların sonunda evliliği ve karnındaki bebeğiyle ilgili kesin bir karar verir.

Fatih, Derya ve Dönüş’ün arasında hangisinin kızı olduğunu anlamaya çalışır. Korman Zeytincilikte işe başlayan Dönüş’ü Serdar ve Derya ziyarete gider. Bu ziyarette gençler Mustafa’yla tanışır.