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Üç Aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu - Üç Aylar duası nedir? Recep ayı Üç Aylar duası okunuşu, yazılışı ve anlamı!

Üç Aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu - Recep ayı Üç Aylar duası okunuşu, yazılışı ve anlamı!

İslam dünyasının merakla beklediği Üç aylar bugün itibarıyla başladı. İslam dini için büyük önem taşıyan Üç aylarda Müslümanlar ibadet etmeyi, dua etmeyi ve Müslümanlarla selamlaşmayı çok önemli buluyor. Üç aylar gerek sonunda Ramazan Bayramı olması nedeniyle gerekse de İslam dünyası için yine çok önemli olan konulardan başında gelen kandillerin de kutlandığı aylar olması sebebiyle Müslümanların gündeminde. Pek çok Müslüman üç ayları belli bir dua ile karşılıyor. Peki, Üç aylar duası nedir? Üç Aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu - Recep ayı Üç Aylar duası okunuşu, yazılışı ve anlamı!

02.02.2022 - 10:51 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Müslümanlar tarafından ilgiyle araştırılan Üç ayların başladı, üç aylar duası gündeme oturdu.  Güne ibadet ve dua ile başlamak isteyen vatandaşlar üç aylar duasını araştırıyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar boyunca Müslüman dünyası için günahlara tövbe etmenin, dua etmenin ve ibadetin önemi ve sevabı büyüktür. Üç ayların Müslüman dünyası için önemli kabul edilmesinin bir diğer nedeni de İslam dini kültüründe önemi oldukça fazla olan kandillerin de üç aylarda yer alması. Üç aylar duası anlamı ve okunuşu hakkında merak edilenler

  • ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

    Üç aylar duası İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından okunduğu söylenen, üç aylara ulaşmayı dileyen bir duadır. İslam Ansiklopedisi'ne göre Hz. Muhammed'in üç aylar söz konusu olduğunda “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” dediği rivayet edilir. 

  • ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

  • ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

    Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân.

  • ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

    Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

    Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.