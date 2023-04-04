GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 8'E KATLANDI

Musk'ın bu hamlesinin kripto para piyasalarında önemli bir yansıması oldu. Söz konusu değişiklikten önce Dogecoin 0.077 dolardan işlem görüyordu. Bu sabah itibarıyla ise 0.096 dolara çıktı. Yani Dogecoin'de günlük yaklaşık yüzde 25'lik bir yükseliş yaşandı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 0.5, Ethereum ise yüzde 1.5 değer kazandı. Yani Dogecoin'de piyasanın çok üzerinde bir hareket yaşandı.

Dogecoin'in günlük işlem hacmi de 525 milyon dolardan yaklaşık 4.1 milyar dolara çıktı.