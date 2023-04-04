İLK DEFA UÇURMADI
Elon Musk'ın Dogecoin'e olan ilgisi özellikle son 3 yıldır çok iyi biliniyor.
Dogecoin 2013 yılında aslında kripto paralarla dalga geçmek amacıyla yaratıldı. Yaratıcıları insanların düşünmeden her kripto paraya yatırım yaptığını göstermek istiyordu. Bu absürtlüğü vurgulamak amacıyla da logosunda bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpek kullanıldı. Musk tam olarak bu ironi sebebiyle Dogecoin'i desteklediğini defalarca açıkladı. Yani teknolojisine veya sunduğu yeniliklere herhangi bir hayranlık duymuyor.
Dünyanın en zengin ikinci insanı özellikle 2021 yılında sık sık Dogecoin'le ilgili paylaşımlar yaparak günlük yüzde 60'ı bulan yükselişlere yol açmıştı.