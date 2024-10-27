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        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 27 Ekim Pazar TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:38
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        • 1

          Kanalların 24 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam pek çok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Siyah Kalp

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Kalpazan

          15:45 Deha

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          00:15 Kalpazan

          02:45 Siyah Kalp

          05:00 Bahar

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        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Yalan

          16:30 Yerli Dizi

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Mahalleden Arkadaşlar

          22:15 Arif v 216

          00:45 Arif v 216

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:15 Benim Tatlı Yalanım

          19:00 Star Haber

          20:00 Power Rangers

          22:30 Power Rangers

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Türk Müziği

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Kalp Yarası

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:30 Dizi TV

          12:30 Kuruluş Osman

          16:00 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Karadut

          03:00 Ateş Kuşları

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