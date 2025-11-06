Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 KASIM 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 6 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar ve maçlar araştırılıyor. Hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. TV yayın akışı 6 Kasım 2025 listesi paylaşıldı. Bu akşam Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ve Victoria Plzen-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 6 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:28
        • 1

          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 6 Kasım 2025 listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise Samsunspor-Hamrun Spartans ve Victoria Plzen-Fenerbahçe maçları yayınlanacak. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Bereketli Topraklar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          00:15 Bereketli Topraklar

          02:45 Kızılcı Şerbeti

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          03:00 Yüksek Sosyete

          04:30 Hanım Köylü

          06:00 Söz

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Güller ve Günahlar

          23:00 Uzak Şehir

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Üç Kız Kardeş

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:48 İstiklal Marşı

          05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:40 Kalk Gidelim

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          19:45 Maç Önü

          20:45 Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

          23:00 Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

          01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          03:35 Seksenler

          04:35 Lingo Türkiye

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Bir Gece Masalı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Kuruluş Orhan

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

          01:20 Kuruluş Orhan

          04:00 Kardeşlerim

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          00:00 Ben Onun Annesiyim

          02:45 Ben Leman

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
