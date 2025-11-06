‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 6 Kasım 2025 listelerini paylaştı. Böylece bugün hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise Samsunspor-Hamrun Spartans ve Victoria Plzen-Fenerbahçe maçları yayınlanacak. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...